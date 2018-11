Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Vorfahrt in Winnenden ...

Rems-Murr-Kreis: Vorfahrt in Winnenden missachtet

Aalen - Winnenden: Vorfahrt missachtet

Drei Verletzte sowie rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag ereignete. Ein 67-Jähriger fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem Renault von der Lilienstraße kommend in die Backnanger Straße ein. Dabei übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 77-jährige Citroen-Fahrerin, sodass es zum Unfall kam. Diese, ihr 84-jähriger Beifahrer sowie eine 66-jährige Mitfahrerin im Renault wurden zumindest leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totaschaden. Diese mussten abgeschleppt werden.

