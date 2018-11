Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Weinstadt - ...

Rems-Murr-Kreis: Weinstadt - Beutelsbach: Durch Unachtsamkeit 11-jährigen Fahrradfahrer verletzt

Am Samstag gegen 12:20 Uhr befuhr ein 11-Jähriger mit seinem Fahrrad den Gehweg der Buhlstraße. Er fuhr gerade an einem stehenden PKW Opel vorbei, als dessen 18-jähriger Beifahrer die Türe öffnete. Der 11-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, prallte gegen die geöffnete Beifahrertüre und stürzte. Er zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Nach Auskunft der Beteiligten gab es Augenzeugen des Unfalls, die sich allerdings vor Eintreffen der Polizei bereits entfernt hatten. Die Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

