Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - ...

Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Auto mit Kot beschmiert - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: - Murrhardt: Vorfahrt missachtet

Eine 42-jährige VW-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 11 Uhr die Römerstraße und wollte die Riesbergstraße queren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines stadteinwärts fahrenden Motorradfahrers. Bei dem Zusammenstoß blieb der 48-jährige Motorradfahrer unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Fellbach: Teurer Parkrempler

Eine 73-jährige Ford-Fahrerin wollte am Sonntag gegen 11.40 Uhr vor einer Bank in der Stuttgarter Straße einparken. Sie verwechselte das Brems- mit dem Gaspedal und krachte gegen eine Betonmauer. Sie versuchte noch auszuweichen und schrammte in der Folge noch einen geparkten PKW Smart. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

Schorndorf: Abbiegeunfall

Ein 65-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntag gegen 12.25 Uhr in Richtung Oberberken und wollte nach links in die L 1147 in Richtung Adelberg ab. Dabei übersah sie einen bevorrechtigten Radfahrer. Dieser wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden .

Schorndorf: 17-Jähriger verursacht Unfall

Ohne Führerschein war am Samstagnachmittag ein 17-jähriger Autofahrer on Tour. Der Jugendliche befuhr die Welzheimer-Wald-Straße, als er infolge Unachtsamkeit auf einen stehenden Pkw BWM auffuhr. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Den 17-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Waiblingen: Unter Drogen "Donuts" gedreht Ein 20 Jahre alter Mann wollte am Samstagabend gegen 23:00 Uhr auf dem Parkplatz einer Sporthalle in der Beinsteiner Straße mit seinem Wagen sog. "Donuts" drehen. Dabei fiel er einer Polizeistreife auf. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Auf ihn kommen nun ein Bußgeld- und ein Strafverfahren zu.

Korb: Beim Ausparken Auto angefahren

Am Sonntagmorgen gegen 1:10 Uhr wollte ein 72 Jahre alter Daimler-Fahrer in der Steinacher Straße rückwärts ausparken und stieß mit dem Heck seines PKW gegen einen am Straßenrand geparkten Skoda. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Waiblingen: Scheibe an Schule beschädigt Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, 9:00 Uhr und Samstag, 8:00 Uhr die Glasscheibe eines Windfangs an einer Grundschule im Röntgenweg. Der Sachschaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, welche zu dem Vorfall Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waiblingen unter Telefon 07151 950-422 zu melden. Waiblingen: Auto mit Kot und Eiern beschmiert Der Mazda eines 56-Jährigen wurde am Sonntag zwischen 4:00 Uhr und 10:30 von unbekannten Tätern auf einem Parkplatz in der Schubartstraße mit Fäkalien und Eiern beschmiert. An dem Fahrzeug entstand dadurch Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Waiblingen unter Telefon 07151 950-422 zu melden. Waiblingen: Beim Abbiegen Fahrzeug übersehen 3.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls von Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr in der Erbachstraße. Ein 78-Jähriger bog mit seinem Mercedes von der Straße Im Raisger nach rechts in die Erbachstraße ein. Dabei übersah er den von rechts kommenden Peugeot einer 65-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Weinstadt-Schnait: Einbruch in Wohngebäude Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntagnachmittag zwischen 14.00 und 17:30 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Nonnenbergstraße. Die Täter durchsuchten mehrere Räume in dem Gebäude und konnten dabei Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro erbeuten. Die Polizei Weinstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu verdächtigen Wahrnehmungen in dem oben genannten Bereich.

Waiblingen: Mann von Hund gebissen

Gegen 18:30 Uhr am Sonntag wurde ein 56 Jahre alter Mann von einem Hund in einer Gaststätte in der Rathausstraße gebissen, als er diesen streicheln wollte. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Derzeit wird geprüft, ob die 46-jährige Halterin fahrlässig handelte.

Winnenden: Unfall auf Klinikparkplatz Beim Ausfahren aus dem Parkplatz der Rems-Murr-Klinik in der Straße Im Jakobsweg am Sonntagmorgen gegen 8:00 Uhr übersah eine 46 Jahre alte Ford-Lenkerin den Audi A6 eines 46 Jahre alten Mannes. Es kam zur Kollision. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Winnenden: Unfall im Kreisverkehr Ein Sachschaden von 10.000 Euro ist die Folge eines Unfalls von Sonntag um 11:20 Uhr im Kreisverkehr an der Herzog-Philipp-Straße und der Industriestraße. Ein 66 Jahre alter Mercedes-Lenker befuhr die Herzog-Philipp-Straße in Fahrtrichtung Ortszentrum Birkmannsweiler. Am Kreisverkehr übersah er den sich im Kreisverkehr befindlichen und vorfahrtsberechtigten VW Polo einer 31-Jährigen, welcher aus der Industriestraße kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Winnenden: Auto kommt von Fahrbahn ab Auf der B14 kam am Sonntag gegen 20:00 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Winnenden ein 45 Jahre alter Mercedes Benz-Lenker aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitplanke. An der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Am Fahrzeug des Unfallfahrers wird der Schaden auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-105 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/