Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch in ...

Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch in Fellbach, Diebstahl in Plüderhausen, zerstörte Kürbisse in Urbach und Verkehrsunfälle

Rems-Murr-Kreis - Fellbach: Wohnungseinbruch

Weil es ihm gelang, ein gekipptes Fenster aus der Verankerung zu drücken, gelangte ein Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses nördlich des Bahnhofes. Die alarmierte Polizei konnte feststellen, dass der Einbrecher mehrere Wohnräume durchsuchte. Nach Angaben des Wohnungsinhabers wurde Bargeld und Schmuck aus der Wohnung entwendet. Der Tatzeitraum kann derzeit bislang auf den Zeitraum zwischen Donnerstagmittag bis Freitagmorgen eingegrenzt werden. Zeugen, die beobachtet haben, wie sich jemand an einem Fenster zu schaffen machte, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/9519130 mit der Polizei in Schmieden in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Auto landet auf dem Dach

Am Freitagmorgen gegen 7:00 Uhr verunfallte eine 18 Jahre Audi-Fahrerin auf der K1914. Die junge Frau war aus Richtung Bürg kommend aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe der Sportplätze zwischen Höfen und Baach von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren. Dort landete das Fahrzeug auf dem Dach. Die 18-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde nur leicht verletzt und vorsorglich von den Rettungskräften in eine Klinik verbracht. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort.

Weinstadt: Klein-LKW rollt los

Auf einem abschüssigen Grundstück in der Straße Oberer Rain hatte ein 66 Jahre alter Mann seinen Daimler-Klein-LKW abgestellt und gegen das Wegrollen mit Steinen gesichert. Als der Mann am Freitagmorgen die Steine wieder entfernte, rollte das Fahrzeug los. Das Fahrzeug rollte über mehrere Grundstücke bergab und beschädigte hierbei mehrere Obstbäume. Letztlich kam es in einem dichten Gebüsch zum Stehen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 10.500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst mittels Seilwinde geborgen werden.

Plüderhausen: 100 Meter Absperrgitter entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verzinkte Metall-Absperrgitter, welche auf einer Länge von über 100 Meter das Gelände des Güterbahnhofs zum Gleisbereich absperrten.

Hinweise aus der Bevölkerung zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Plüderhausen unter Telefon 07181 81344 entgegen.

Urbach: Kürbisse zerstört

In einer Kleingartenanalage in der Seestraße zerstörte ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 11 Uhr und Freitag, 10 Uhr mehrere Kürbisse. Teils benutze er dazu einen scharfen Gegenstand, teils sprengte er das Gemüse vermutlich mittels Feuerwerkskörper. Die Polizei Plüderhausen nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07181 81344 entgegen.

Weinstadt: PKW kommt von Straße ab und landet auf dem Dach

Gegen 11:30 Uhr war ein 19 Jahre alter Daimler-Fahrer am Freitag mit seinem PKW von Rommelshausen auf der Rommelshäuser Straße in Richtung Endersbach unterwegs. An der Abzweigung zur L 1199 wollte er nach links abbiegen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam das Fahrzeug ins Schleudern und fuhr eine Böschung hinunter. Dabei landete der PKW auf dem Dach. Der junge Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an seinem PKW beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

