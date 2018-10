Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach ...

Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Körperverletzung gesucht, Einbruch, Diebstahl und Unfälle

Aalen - Kernen im Remstal: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Sonntag, 22:00 Uhr und Montag, 12:30 Uhr haben sich Unbekannte Zutritt zu einem Grundstück im Apfelblütenweg und anschließend zu einer dortigen Gartenhütte verschafft. Ob die Eindringlinge Wertgegenstände entwendeten, ist derzeit unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Fellbach: Kollision im Kreisverkehr

Eine 23-jährige Opel-Fahrerin befuhr am Montag gegen 16:30 Uhr die Waiblinger Straße in Richtung Schorndorfer Straße. An der Kreuzung Waiblinger Straße zur Bruckstraße durchfuhr sie den Kreisverkehr und wollte diesen an der zweiten Ausfahrt wieder verlassen um weiter Richtung Schorndorfer Straße zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 36-jährider Audi-Lenker die Bruckstraße von der Bühlstraße kommend. An der Kreuzung Waiblinger Straße und Bruckstraße übersah er die Opel-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.500 Euro.

Kernen im Remstal: Fußgängerin vs. Pedelec

Ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Montag kurz vor 18:00 Uhr die Kelterstraße in Fahrtrichtung Jägerstraße. Eine 13-jährige Fußgängerin stieg auf Höhe des Tennisvereins aus einem Fahrzeug und wollte hinter dem Fahrzeug die Straße queren. Der Pedelec-Fahrer bemerkte dies und bremste sein Zweirad stark ab. Trotzdem konnte er eine Kollision mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Beide Unfallbeteiligten stürzen und wurden leicht verletzt. Die Jugendliche wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Pedelec wird mit rund 200 Euro beziffert.

Schorndorf: Roller gestohlen

Am Montag entwendeten Unbekannte zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Kelterstraße in Weiler abgestellten Motorroller der Marke Macal.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Schorndorf unter Telefon 07181 204-0 entgegen.

Winnenden: Unfall auf Parkplatz

Am Montag kurz vor 12:00 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Ringstraße zu einem Parkrempler. Ein 47-jährige VW-Fahrer und ein 74-jähriger BMW-Lenker wollten beide rückwärts aus ihrer Parklücke ausfahren. Dabei übersahen sie jeweils den anderen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Schwaikheim: Beim Ausparken Fahrzeug beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte sein Fahrzeug hinter einem in der Uhlandstraße geparkten Nissan stehen. Ziwhscn 10:00 UHr und 18:00 Uhr beschädigte der UNbekannte beim Ausfahren aus der Parklücke den Nissan im Heckbereich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden am Nissan beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Winnenden unter Telefon 07195 694-0 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach handfester Auseinandersetzung gesucht

Am Montagabend gegen 21:00 Uhr kam es zu einem Vorfall in der Kornbeckstraße auf Höhe eines dortigen Imbissladens. Mehrere Zeugen meldeten, dass ein unbekannter Mann nach einem zunächst verbalen Streit eine Frau körperlich attackiert habe. Der Man habe die Frau dabei zu Boden gedrückt und mit seinen Fäusten auf sie eingeschlagen. Als die Zeugen den Mann ansprachen, flüchtete dieser von der Örtlichkeit in einem dunklen VW Golf. Als die Frau mitbekam, wie die Zeugen, die Polizei verständigten, flüchtete sie ebenfalls. Sie lief in Richtung Marktstraße davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 175-180cm groß, ca. 100kg schwer, schwarze kurze Haare bzw. Glatze mit Stoppeln. Der Mann trug eine dunkelblaue Jacke und eine Jeans. Die Frau hatte dunkelblonde Haare und trug eine längere Stoffjacke in hellbeige,.

Die Polizei Winnenden bittet Zeugen sich mit Hinweisen zu dem Vorfall bzw. der Identität der beiden beteiligten Personen unter Telefon 07195 694-0 zu melden.

Waiblingen: Unfall auf der Westumfahrung

Zwei Verletzte und rund 9000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Westumfahrung (L1193) ereignete. Eine 23-jährige BMW-Fahrerin fuhr dort gegen 16.45 Uhr auf den Ford eines26-Jährigen auf. Dieser wurde noch auf einen davor befindlichen Mercedes eines 50-Jährigen aufgeschoben. Der Ford-Fahrer und sein 30 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Ford musste abgeschleppt werden.

Waiblingen: Unfall mit Leichtverletztem

Mit zumindest leichten Verletzungen musste ein 54-Jähriger am Montagnachmittag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein 47-Jähriger befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem Lkw den Teilerbereich B14/B29 in Richtung Aalen. Dabei wollte er nach rechts die Fahrspur wechseln und übersah hierbei den 54-jährigen Opel-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Opel ins Schleudern geriet und gegen die Schutzplanken prallte. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst samt Notarzt versorgt. Sein Pkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert. Es bildete sich in der Folge ein Stau, der zeitweise bis Stuttgart zurück reichte.

Weinstadt: Auffahrunfall

Auf der B14 in Fahrtrichtung Aalen fuhr ein 24-jähriger Renault-Fahrer am Montagnachmittag bei zähem Verkehr auf den Opel Vivaro eines 32-Jährigen auf. Dabei verursachte er gegen 17 Uhr rund 6000 Euro Schaden. Im Anschluss fuhr noch ein nachfolgender 51-Jahre alter Fahrer eines Opel Vectra auf den Vivaro auf, wodurch zusätzlich 8000 Euro Schaden entstanden. Der 51-Jährige sowie sein Beifahrer wurden zudem verletzt.

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Ein 89-jähriger Honda-Fahrer fuhr am Montag gegen 10 Uhr von der Sommestraße in die in die Poststraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 77-jährigen Opel-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Telefon: 07361/580-114 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/