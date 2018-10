Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Zeugensuche, ...

Rems-Murr-Kreis: Zeugensuche, Verkehrsunfälle mit und ohne Verletzten, Unfall-Fluchten, Einbruch

Aalen - Backnang: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen der sich am 01.10.2018, gegen 12.00 Uhr, auf der B 14 ereignet hat (siehe Pressemittelung des Polizeipräsidiums Aalen für den Rems-Murr-Kreis vom 01.10.2018 "Frontalzusammenstoß auf der B 14"), bittet das Polizeirevier Backnang, Tel.: 07191/9090, Zeugen sich zum Unfallhergang zu melden.

Fellbach: Mit Pedelec gestürzt - leicht verletzt

Der 81 Jahre alte Lenker eines Pedelec-Fahrrades befuhr am Freitag, gegen 15.30 Uhr, den geteerten Feldweg vom Reit- und Fahrverein in Richtung Kläranlage. Aus bislang unbekannter Ursache kam er hierbei zu Sturz und verletzte sich leicht. Am Rad entstand kein Schaden.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugensuche

Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag, in der Zeit zwischen 23.15 und 07.00 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Alemannenstraße beim Vorbeifahren einen geparkten Golf und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Golf summiert sich auf ca. 800 Euro. Das Polizeirevier Fellbach, Tel.: 0711/57720, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich zu melden.

Plüderhausen: Radfahrer prallt gegen Pkw - Radler flüchtet

Am Freitag, gegen 14.10 Uhr, fuhr eine 21 Jahre alte Frau in der Jakob-Schüle-Straße mir ihrem Mercedes von einem Grundstück heraus, als im selben Moment von links ein Radfahrer kam. Dieser prallte gegen das Auto und wurde mitsamt seinem Fahrrad über die Motorhaube geschleudert. Anschließend fuhr der Radler weiter und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Schorndorf: Waschbär überquert unachtsam Fahrbahn

Der 39 Jahre alte Lenker eiens Mazda befuhr die L 1225 von Oberberken in Richtung Unterberken, als am Freitag, gegen 21.38 Uhr, ein Waschbär von links nach rechts die Fahrbahn unachtsam querte. Er wurde vom Auto erfasst und tödlich verletzt. Der Schaden am Mazda beläuft sich auf geschätzte 3.000 Euro.

Leutenbach: Einbruch in Vereinsheim

Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag, in der Zeit zwischen 22.00 und 14.00 Uhr, überstiegen bislang unbekannte Täter die Umzäunung des Sportgeländes des TSV Leutenbach in der Jahnstraße. Dort warfen sie am Pavillon eine Scheibe ein und gelangten so ins Gebäude. Von der Ladentheke entwendeten die Täter eine Spendenkasse in Form eines Fußballs mit einem Inhalt von ca. 40 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Korb: Mit Pkw zusammengestoßen und weggefahren - Zeugen gesucht

Etwa 2.000 Euro Schaden entstanden, als am Freitag, in der Zeit zwischen 12.45 und 14.50 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Gottlob-Beck-Straße gegen einem dort geparkten Opel prallte. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich zu melden.

Waiblingen: Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert - drei Leichtverletzte

Eine 77 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte am Freitag, gegen 18.15 Uhr, von der Straße "An der Talaue" nach links zur Tiefgarage des Bürgerzentrums abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden VW eines 22jährigen Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Bei der Kollision wurden beide Fahrer und ein Beifahrer im VW leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

