Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreis: Zwei Motorradfahrer ...

Rems-Murr-Kreis: Zwei Motorradfahrer bei Unfällen leicht verletzt, Radfahrer stürzt, Unfallfluchten und sonstige Unfälle

Aalen - Murrhardt: Autofahrerin übersieht Biker

Am Mittwoch gegen 12:45 Uhr befuhr eine 68-jährige Skoda-Lenkerin die Römerstraße in Richtung Riesbergstraße. An der dortigen Kreuzung hielt sie zunächst an. Beim Ausfahren nach links übersah sie dann den von links kommenden 44-Jährigen Fahrer eines Yamaha-Motorrades. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern und kam anschließend zu Fall. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 5.000 Euro.

Backnang: Auffahrunfall

Am Mittwoch gegen 16:15 Uhr fuhr eine 23 Jahre alte Ford Mondeo-Lenkerin auf einen vorausfahrenden Mazda eines 63-Jährigen auf, als dieser verkehrsbedingt an der Auffahrt zur B14 in Fahrrichtung Oppenweiler anhalten musste. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Backnang: Beim Ausfahren aus Grundstück Fahrzeug übersehen

Gegen 19:45 Uhr am Mittwoch wollte eine 20 Jahre alte Audi-Fahrerin rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in der Eugen-Adolff-Straße über den abgesenkten Bordstein ausfahren. Dabei übersah sie den auf der Straße fahrenden Renault eines 59-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Kernen im Remstal: Verkehrsunfallflucht

In der Tannäckerstraße kam es gegen 10:20 Uhr am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte hier mit seinem Fahrzeug rückwärts ausgeparkt und dabei einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW der Marke BMW beschädigt. Der Sachschaden an dem BMW beläuft sich auf rund 800 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sollten sich bei der Polizei Kernen i.R. unter Telefon 07151 41798 melden.

Alfdorf: Radfahrer stürzt

Ein 66-jähriger Radfahrer kam am Mittwoch gegen 14:45 Uhr auf einem Verbindungsweg zwischen der K1887 und der L1155 auf einem abschüssigen Waldweg aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht und wurde zur weiten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Schorndorf: Auffahrunfall

3.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr in der Waiblinger Straße. Ein 22 Jahre alter VW-Lenker war offenbar aus Unachtsamkeit einem vor ihm fahrenden VW eines 19-jährigen aufgefahren, als dieser verkehrsbedingt bremsen musste.

Leutenbach: Anhänger übersehen und aufgefahren

Eine 76-jährige Nissan-Lenkerin hat am Mittwoch gegen 14:45Uhr auf der Bahnhofstraße einen dort am Fahrbahnrand geparkten Anhänger übersehen und diesen durch Auffahren beschädigt. Die Frau wurde nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.100 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht in Parkhaus

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 10:05 und 13:09 Uhr beim Ausfahren aus einer Parklücke im Parkhaus Querspange in der Lange Straße einen dort geparkten PKW der Marke Renault. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Die Polizei Waiblingen bittet um Hinweise zum Verursacher unter Telefon 07151 950-422.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein in einer Hofeinfahrt im Haldenweg abgestellter PKW der Marke Ford wurde am Mittwoch zwischen 9:15 Uhr und 11:10 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert und dadurch beschädigt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro an dem Fahrzeug.

Die Polizei Waiblingen nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter Telefon 07151 950-422 entgegen.

Waiblingen: Motorradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Ein 33 Jahre alter Kraftrad-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 16:15 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Weinstadt. An der Abzweigung zur Endersbacher Straße wollte er nach links abbiegen. Hierfür fuhr er bereits vor dem Beginn der Abbiegespur nach links auf die Sperrfläche. Währenddessen scherte ein 55-jähriger VW-Lenker nach links aus, da er ebenfalls in die Endersbacher Straße abbiegen wollte. Auf Hähe der Sperrfläche übersah der VW-Lenker den Motorradfahrer, der links neben ihm fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 33-Jährige stürzte. Durch den Sturz zog sich der Biker leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 4.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Telefon: 07361/580-114 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/