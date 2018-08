Polizeipräsidium Aalen / Rems-Murr-Kreiss: Zwei Unfälle

Rems-Murr-Kreiss: Zwei Unfälle

Aalen - Fellbach: Kollision im Kreuzungsbereich

Am Dienstag gegen 10:40 Uhr befuhr eine 78-Jahre alte Hyundai-Lenkerin die Bühlstraße. Im Einmündungsbereich mit der Ernst-Heinkel-Straße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein 61-jähriger Fahrer eines VW kam aus der Ernst-Heinkel-Straße und fuhr ebenfalls in den Einmündungsbereich ein, um in die Bühlstraße abzubiegen. Die 78-Jährige fuhr ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, bei der Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro entstand.

Winnenden: Beim Ausparken Fahrzeug angefahren

Ein 54 Jahre alter Dacia-Lenker fuhr am Dienstag gegen 13:00 Uhr in der Ringstraße rückwärts aus einer Parklücke . Hierbei übersah er den VW einer 56-Jährigen, welcher dort im absoluten Halteverbot stand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

