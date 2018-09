Polizeipräsidium Aalen / Roller gestürzt

Roller gestürzt

Aalen - Am Samstag gegen 11.15 Uhr wollten ein Roller und ein Pkw in Dewangen in der Leintalstraße einen Traktor überholen. Zunächst scherte der 47jährige Rollerfahrer aus, um den Pkw und den Traktor zu überholen. Als der Roller auf Höhe des Pkw war, scherte auch der Opel nach links aus. Der 47Jährige wich nach links aus, konnte eine Kollision mit dem Pkw noch verhindern, verriss jedoch den Lenker und stürzte. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 800 Euro.

