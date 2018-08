Polizeipräsidium Aalen / Schorndorf-Haubersbronn: ...

Schorndorf-Haubersbronn: Nachtragsmeldung - Autofahrer gestorben

Rems-Murr-Kreis: - Am Dienstag gegen 1.20 Uhr ereignete sich bei Schorndorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem an der Unfallstelle zwei 17-jährige Insassen gestorben sind. Der 20-jährige Fahrer des Unfallautos wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Stuttgarter Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag er am Nachmittag seinen schweren Verletzungen.

Hier gehts zur 1. Unfallmeldung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4039679

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-105 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/