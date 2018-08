Polizeipräsidium Aalen / Schwäbisch Hall - Stand 08:30 Uhr: ...

Schwäbisch Hall - Stand 08:30 Uhr: Unfallflucht

Aalen - In der Zeit von 14.45 Uhr bis 18.30 Uhr, beschädigte am Samstag ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Pkw Dodge RAM, der beim Freibad Vellberg auf dem Parkplatz im Mühlweg abgestellt war. Dabei entstand ein Schaden von 3000 Euro am rechten Heck des Fahrzeugs. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen, sich unter Tel. 0791/400-0 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/