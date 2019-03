Polizeipräsidium Aalen / Sulzbach an der Murr: Vier Personen und ...

Sulzbach an der Murr: Vier Personen und ein Hund bei Unfall schwer verletzt - Autofahrer hatte über zwei Promille

Aalen - Ein betrunkener Autofahrer befuhr am Sonntag gegen 15.40 Uhr die L 1066 von Sulzbach in Richtung Murrhardt. In einer Linkskurve vor Bartenbach kam der 33-Jährige nach rechts von der Straße ab, schanzte über ein Bankette und prallte nach etwa 300 Metern gegen einen Baum. Der Fahrer als auch drei weitere Insassen im Alter von 25, 31, und 39 Jahren, die im Fahrzeug vermutlich nicht angegurtet waren, wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Die Feuerwehr musste einen Insassen aus dem Fahrzeug befreien. Die verletzten Personen wurden vor Ort notfallmedizinisch erstversorgt und dann umgehend in Krankenhäuser verbracht. Ein Hund im Unfallauto wurde ebenfalls verletzt und musste in eine Tierklinik.

Beim Autofahrer, der ersten Tests zufolge mit über zwei Promille am Steuer saß, wurde eine Blutprobe erhoben. Der Pkw BMW X6, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro entstand, wurde abgeschleppt.

