Polizeipräsidium Aalen / Tödlicher Verkehrsunfall

Tödlicher Verkehrsunfall

Großerlach - Noch an der Unfallstelle erlag heute ein 32jähriger Motorradfahrer seinen Verletzungen, nachdem er von einer 51jährigen Autofahrerin übersehen wurde. Die Skoda-Lenkerin war gegen 16.20 Uhr von Schwäbisch Hall her auf der B14 unterwegs. Am Ortsbeginn von Großerlach wollte sie nach links in die Liemersbacher Straße einbiegen und übersah hierbei den ihr entgegenkommenden Kawasaki-Fahrer. Die 51Jährige und ihre 15jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Kawasaki-Fahrer wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle vertarb. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 18000 Euro, am Motorrad ca. 10000 Euro. Die Unfallstelle ist derzeit immer noch komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten sind noch nicht beendet. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Verkehrskommissariat Backnang durchgeführt.

