Polizeipräsidium Aalen / Traktorfahrer übersieht Pkw

Traktorfahrer übersieht Pkw

Spraitbach - Gegen 17.30 Uhr bog am Freitag ein 58jähriger Traktorfahrer von der Kreisstraße 3255 in den Brunnenweg ein. Hierbei übersah er den ihm entgegenkommenden Renault Megane eines 50jährigen. Der 58jährige rammte den Renault mit der Schaufel seines Traktors. Glücklicherweise wurde nur die Beifahrerin im Renault leicht verletzt. Sie wurde mit einem Krankenwagen zur weiteren Untersuchung in die Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf über 20000 Euro.

