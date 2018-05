Polizeipräsidium Aalen / Unfälle im Rems-Murr-Kreis

Unfälle im Rems-Murr-Kreis

Rems-Murr-Kreis: - Kernen im Remstal: Vorfahrt missachtet

30.000 Euro ist die Schadenssumme eines Unfallfalls, der sich am Mittwoch kurz vor 14 Uhr ereignete. Eine 28-jährige Mercedes-Fahrerin wollte von der Mozartstraße nach links auf die Wagnerstraße abbiegen und übersah dabei eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte Mercedes-Fahrerin. Die beiden Autofahrerinnen blieben beim Unfall unverletzt.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Autofahrer parkte am Mittwochvormittag seinen Fiat Albea im Baustellenbereich der Welfenstraße. Vermutlich streifte das Heck eines vorbeifahrenden und ausschwenkenden Sattelzugs beschädigte den Fiat am linken hinteren Kotflügel. Der Lkw-Fahrer meldete den verursachten Sachschaden nicht und hinterließ einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer Hinweise auf das Verursacherfahrzeug gegen kann, solle sich bitte bei der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Schorndorf: Auffahrunfall

Eine 23-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 17.15 Uhr die Grabenstraße, als sie bei der Einmündung zur Wilhelmstraße das Stoppen des vorausfahrenden Verkehrs zu spät bemerkte. Sie fuhr deshalb einem Pkw Audi A4 ins Heck und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Im Berufsverkehr in Richtung Stuttgart ereignete sich am Donnerstag gegen 8 Uhr im Kappelbergtunnel ein Unfall. Der Tunnel musste gesperrt werden und konnte gegen 9.30 Uhr nach Räumung der Unfallstelle wieder freigegeben werden. Bis dahin wurde der Verkehr örtlich umgeleitet. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.

Verantwortlich für den Unfall war ein 22-jährger Audi-Fahrer, der offenbar durch das bedienen eines Navis abgelenkt war und mitten im Tunnel beim Befahren des linken Fahrstreifens nicht das Stoppen des vorausfahrenden Verkehrs bemerkte. Er fuhr dann auf das Motorrad eines 29-jährigen Bikers auf. Durch die Aufprallwucht wurde das Motorrad noch auf einen Audi A5 aufgeschoben. Der 29-jährige Zweiradfahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Die Unfallfahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 70000 Euro entstand, wurden abgeschleppt.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 07361 580-105 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/