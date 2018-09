Polizeipräsidium Aalen / Unfallflucht mit aufmerksamen Zeugen

Unfallflucht mit aufmerksamen Zeugen

Schwäbisch Hall - Ein 23jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Samstag gegen 19.20 Uhr rückwärts auf dem Parkplatz eines Discounters in der Salinenstraße aus einer Parklücke und prallte mit dem hinteren rechten Eck gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw, ebenfalls ein Mercedes. Anschließend entfernte sich der 23Jährige unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kennzeichen des Verursachers konnte von Zeugen abgelesen werden. In der Folge konnte der 23Jährige von der Polizei ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

