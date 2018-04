Polizeipräsidium Aalen / Unterrot: Verkehrsunfall mit schwer ...

Unterrot: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin

Landkreis Schwäbisch Hall - Am Freitag, um kurz vor 15:00 Uhr, befuhr eine Motorradgruppe, bestehend aus drei Krädern, die B298 von Unterrot in Richtung Chausseehaus. Im Scheitelpunkt einer scharfen Rechtskurve stürzte die vorausfahrende 22-jährige Lenkerin einer Kawasaki Ninja und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte sie gegen den Vorderreifen eines entgegenkommenden LKW, dessen 54-jähriger Fahrer, aufgrund der Straßenführung und dem Erkennen der Motorradgruppe, seine Geschwindigkeit bereits deutlich verringerte und nur in Schrittgeschwindigkeit fuhr. Die Motorradfahrerin wurde vom LKW-Reifen abgewiesen und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber aus Dinkelsbühl in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an der neuen Kawasaki liegt bei etwa 6500 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Pressestelle Telefon: 07361/580-110 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/