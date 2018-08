Polizeipräsidium Aalen / Weshausen-Lippach: Scheune ausgebrannt

Weshausen-Lippach: Scheune ausgebrannt

Aalen - Scheune ausgebrannt Westhausen-Lippach Am Montag, gegen 17.55 Uhr, kam es in einer Scheune auf der Stockmühle, aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand. Trotz ihrem raschen Einschreiten konnte die Feuerwehr, die mit 46 Mann und 7 Fahrzeugen im Einsatz war, nicht verhindern, dass die Scheune ausbrannte. Dabei wurden mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge und ein Strohballenlager stark beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand, so dass der Rettungsdienst, der mit 6 Mann im Einsatzwahr, niemand versorgen musste. Die Polizei Aalen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

