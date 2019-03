Polizeipräsidium Aalen / Winnenden: SEK-Einsatz nach Bedrohung

Winnenden: SEK-Einsatz nach Bedrohung

Winnenden - Ein 28 Jahre alter Mann aus Winnenden steht im Verdacht gegen einen 39 Jahre alten Bekannten am Freitag erhebliche Bedrohungen ausgesprochen zu haben. Der Tatverdächtige war bei der Polizei bereits wegen anderer Delikten, unter anderem wegen Bedrohung und Körperverletzung, polizeilich in Erscheinung getreten. Nachdem davon ausgegangen werden musste, dass der Tatverdächtige erheblichen Widerstand leistet, wurde die Wohnung in Birkmannsweiler von der Polizei überwacht und zeitgleich das SEK angefordert. Am Abend konnte der Tatverdächtige vor seinem Haus angesprochen und ohne Gegenwehr festgenommen werden. Seine Wohnung wurde anschließend durchsucht. Die Ermittlungen dauern an.

