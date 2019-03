Polizeipräsidium Aalen / Wohnungseinbruch

Wohnungseinbruch

Waiblingen - Unbekannte drangen am Samstag zwischen 19 und 20 Uhr über die Balkontüre in eine Wohnung in der Hauptstraße in Hegnach ein. Die Täter durchwühlten die Wohnung und entwendeten diversen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. An der Balkontüre entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Täterhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel. 07151/ 950422, entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Aalen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen Telefon: 07151 950-290 E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/