Polizeipräsidium Aalen / Zu schnell - Kontrolle verloren

Zu schnell - Kontrolle verloren

Abtsgmünd - In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz vor 23.30 Uhr, befuhr eine 18jährige Opel-Corsa-Fahrerin die B19 aus Abtsgmünd kommend in Richtung Hüttlingen. In einer Linkskurve verlor sie aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stieß gegen die Schutzleitplanke und ca. 50 m danach gegen einen Baum. Die 18jährige wurde glücklicherweise nur leichter verletzt. Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der restliche Schaden beläuft sich auf ca. 750 Euro. Auf der B19 kam es aufgrund der Bergung des Fahrzeugs nur zu leichteren Behinderungen.

