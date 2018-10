Polizeipräsidium Einsatz / Gütermotorschiff kollidiert mit ...

Gütermotorschiff kollidiert mit Betonplattform

Göppingen - 70378 Stuttgart-Hofen, nahe der Schleuse Hofen - Mit einem 50x50 cm großen Loch in der Bordwand und einem Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, endete am Samstag, 27.10.2018, in den Abendstunden ein Anlegemanöver eines Gütermotorschiffs nahe der Schleuse Hofen. Der Schiffsführer wollte an der dortigen Dalbenanlage festmachen, um dort Feierabend machen zu können. Um das Schiff abzubremsen, steuerte er die Antriebsmaschine auf "rückwärts". Hierdurch schwenkte der Bug nach rechts. Dies zu korrigieren schlug jedoch fehl, da nicht rechtzeitig genug Schub aufgebaut werden konnte. Aufgrund der Masse und der andauernden Vorwärtsbewegung des Schiffes konnte ein Aufprall mit einer ins Wasser ragenden 2x2 m großen Plattform nicht mehr verhindert werden. Das Loch in der 10 mm starken Bordwand befindet sich ca. 60 cm über der Wasserlinie. Eine Weiterfahrverbot wurde ausgesprochen. Personen wurden nicht verletzt.

