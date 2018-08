Polizeipräsidium Einsatz / Karlsruhe - Pkw stürzt beim ...

Karlsruhe - Pkw stürzt beim Entladevorgang auf die Kaimauer im Karlsruher Hafen

Göppingen - Am heutigen Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, kam es zu einem spektakulären Zwischenfall im Containerterminal des Karlsruher Hafens. Beim Entladen eines Pkws von einem Güterschiff riss aus bislang ungeklärter Ursache ein Seil des Krans und das neuwertige Fahrzeug stürzte aus ca. zehn Meter Höhe auf die Kaimauer. Es entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Personen kamen nicht zu Schaden. Das ausgetretene Öl wurde durch die Feuerwehr Karlsruhe unverzüglich abgebunden und gelangte glücklicherweise nicht ins Gewässer. Die Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei Karlsruhe dauern an.

