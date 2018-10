Polizeipräsidium Einsatz / Kressbronn - Feuer im Yachthafen ...

Kressbronn - Feuer im Yachthafen Ultramarin verursacht großen Sachschaden

Göppingen - Im Yachthafen Ultramarin in Kressbronn geriet in der Nacht auf den heutigen Donnerstag ein Motorboot in Brand. Das Feuer griff auf mindestens sechs weitere Boote über und verursachte einen geschätzten Sachschaden von ca. 500.000 EUR. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse, dass Personen zu Schaden kamen.

Ein auf seinem Motorboot schlafender Zeuge wurde gegen 01.15 Uhr durch einen explosionsartigen Knall geweckt. Auf Deck stellte er fest, dass ein Motorboot in unmittelbarer Nähe in Vollbrand steht. Das Feuer breitete sich dann rasch auf drei weitere Motorboote aus. Eines dieser Boote trieb aufgrund der abgebrannten Leine in Richtung der Steganlagen und setzte dort drei weitere Motorboote in Brand. Außerdem wurden die Steganlagen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr war mit starken Kräften im Einsatz und brachte den Brand unter Kontrolle. Mittels Ölschlängel konnten ausgetretene Betriebsstoffe im Hafenbereich aufgefangen werden. Von einer Gewässerverunreinigung und Auswirkungen auf den Trinkwasserspeicher Bodensee ist nicht auszugehen.

Ein Boot liegt derzeit in ca. 15 Metern Wassertiefe auf Grund, bei einem weiteren ragt nur noch der Bug aus dem Wasser. Am heutigen Vormittag wird im Rahmen einer Einsatzbesprechung über die weiteren Maßnahmen und die Bergung der Boote entschieden.

Ein Sachverständiger wird nach Absprach mit der Staatsanwaltschaft mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt. Nach jetzigem Stand wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 07541/28930 in Verbindung zu setzen.

