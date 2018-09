Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik / PP-ELT: Diebstahl von ...

PP-ELT: Diebstahl von Außenbordmotoren und Bootszubehör

Mainz/Nackenheim - In der Nacht von Sonntag, 23.09.2018 auf Montag, 24.09.2018 wurden am Rhein, Ortslage Nackenheim aus dem "Nackenheimer Mühlarm" mehrere Sportboote unterschiedlicher Größe entwendet und auf dem Wasserweg zur gegenüberliegenden hessischen Uferseite in ein Buhnenfeld verbracht. Dort wurden die Außenbordmotoren und weiteres Bootszubehör ausgebaut und entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizeistation Mainz unter der 06131-65 8050 entgegen.

