Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik / PP-ELT: Erneute ...

PP-ELT: Erneute Brückenanfahrung auf der Mosel

Trier - Am 23.04.2018 gegen 04:45 Uhr wurde erneut eine Brücke durch ein Fahrgastkabinenschiff angefahren. Beim Durchfahren des rechten Brückenbogens der Longuicher Autobrücke riss sich das Fahrgastschiff den kompletten Schornstein ab. Durch das WSA wurde er mittels einer Kraneinrichtung wieder aus der Mosel geborgen. Nach Angaben des Schiffsführers beziffert sich der Schaden am auf ca. 5000 Euro. An der Brücke entstand lediglich Sachschaden.

Bereits am 18.04.2018 wurde die Brücke Wehlen durch ein Fahrgastkabinenschiff angefahren.

