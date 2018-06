Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik / PP-ELT: Polizeiübung ...

PP-ELT: Polizeiübung mit Hubschrauber in Speyer

Speyer - Am 06.06.2018 fand auf dem Bundeswehrübungsgelände in Speyer im Rahmen einer Ausbildungsmaßnahme von Kräften der Abteilung Spezialeinheiten der Polizei Rheinland-Pfalz eine Übung mit Beteiligung des Polizeihubschraubers statt. Die ganztägig angelegte Übung dauerte bis in die Nacht hinein.

Über den Inhalt und Umfang der Übung können aufgrund der notwendigen Geheimhaltung der Einsatzmaßnahmen und Taktiken keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

