Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik / PP-ELT: Schiffunfall an ...

PP-ELT: Schiffunfall an der Loreley

St. Goar - Am heutigen morgen gegen 04:30 Uhr ereignete sich an der Loreley in Höhe des Bettecks ein Schiffsunfall. Ein mit 400 Tonnen Salpetersäure beladenes Tankmotorschiff fuhr sich am rechten Ufer fest. Das Tankmotorschiff befand sich auf der Reise von Antwerpen nach Ludwigshafen. Zurzeit ist der Rhein in diesem Abschnitt komplett gesperrt. Im Laufe des heutigen Vormittags wird versucht, das Motorschiff unter Aufsicht des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes freizuschleppen. Es kam weder zu Verletzten, noch zu Ladungsaustritt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

