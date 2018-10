Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik / PP-ELT: Tankschiff ...

PP-ELT: Tankschiff fährt sich auf Sandbank im Rhein fest.

Mechtersheim - Heute Morgen, gegen 06:25 Uhr, kam es auf dem Rhein bei Mechtersheim zu einem Schiffsunfall. Auf dem Weg von Rotterdam nach Birsfelden (Schweiz) fuhr sich ein mit 715 Tonnen Gasöl beladenes Tankmotorschiff oberhalb der Einfahrt zum Mechtersheimer Altrhein bei Rhein-km 388,900 linksrheinisch fest. Es kam weder zum Produktaustritt noch zum Wassereinbruch am Schiff, Personen kamen nicht zu Schaden. Da der gestrandete 105 Meter lange Tanker die Schifffahrt behindert, ordnete das Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim im Bereich des Havaristen ein Begegnungsverbot an. Die Wasserschutzpolizeistation Germersheim regelt den Schiffsverkehr und überwacht die weiteren Bergungsarbeiten. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

OTS: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117719.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik WSP-Station Germersheim Telefon: 07274-94670

oder Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik Abteilung Wasserschutzpolizei-Pressestelle Telefon: 06131-65 8042 E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.