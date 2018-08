Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik / PP-ELT: Training ...

PP-ELT: Training Maritimer Einsatzgruppen der Wasserschutzpolizei in Koblenz

Koblenz - Am 21.08.2019 findet auf dem Rhein im Bereich Koblenz eine Übung der Wasserschutzpolizei statt. Ab 09:30 Uhr werden die Maritimen Einsatzgruppen von Rheinland-Pfalz und Hessen gemeinsam verschiedene Übungsszenarien durchspielen. Um den gestiegenen Anforderungen der Wasserschutzpolizei gerecht zu werden wurde Anfang des letzten Jahres die Maritime Einsatz Gruppe (MEG) in Rheinland-Pfalz gegründet. Die Zunahme maritimer Einsatzanlässen erforderte eine Einheit, die aufgrund ihrer Struktur und Ausbildung in der Lage ist, auf wechselnde Einsatzlagen zu reagieren. Neben Einsätzen im eigenen Bundesland, wurde sie im letzten Jahr auch beim G 20 Gipfel in Hamburg erfolgreich eingesetzt. Zusammen mit MEG's anderer Ländern bildet sich eine Maritime Einsatz Einheit (MEE), die sich als geschlossen agierende Einheit mit ihren kleineren Einsatzbooten als sehr wirksam und effizient bei der Bewältigung von maritimen Einsatzlagen erwiesen hat. Neben der Vertiefung antrainierter Standards soll in Koblenz insbesondere das Zusammenwirken mehrerer maritimer Gruppen geübt werden.

