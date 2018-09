Polizeipräsidium Einsatz / Neuwertiges Mountainbike ...

Neuwertiges Mountainbike aufgefunden - 69115 Heidelberg, zwischen Neckarufer und Vangerowstraße

Göppingen - 69115 Heidelberg, zwischen Neckarufer und Vangerowstraße

Am Dienstagabend stellten gegen 21 Uhr Beamte der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg in unmittelbarer Nähe ihres Dienstgebäudes ein neuwertiges, aber unverschlossenes Mountainbike fest. Das weiß/graue Herrenrad der Marke Cube war auf Höhe Neckar-Kilometer 22,900 abgestellt, ohne dass ein Besitzer auszumachen gewesen wäre. Die Polizisten nahmen das Fahrrad deshalb in Verwahrung. Zeugen oder gar der Besitzer können sich unter 06221/13748-3 an die Wasserschutzpolizeistation Heidelberg wenden.

