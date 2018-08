Polizeipräsidium Einsatz / Schiffsunfall auf dem Neckar - ...

Schiffsunfall auf dem Neckar - Fahrzeuggespann durch Wellenschlag ins Wasser gezogen _ Neckar-Kilometer 98,25 Gemarkung 74254 Offenau, Uferstraße, Höhe dortige Nato-Rampe

Göppingen - Neckar-Kilometer 98,25 Gemarkung 74254 Offenau, Uferstraße, Höhe dortige Nato-Rampe

Am 30.08.2018 befuhr kurz nach 19 Uhr ein niederländisches Gütermotorschiff den Neckar flussaufwärts von Heinsheim kommend in Richtung Bad Wimpfen. Auf Höhe Offenau wollte zur gleichen Zeit ein 28jähriger Sportbootlenker sein Boot von der dortigen NATO-Rampe aus mit einem Anhänger aus dem Wasser holen. Hierzu war er mit seinem BMW 5er Kombi und Anhänger rückwärts an den Neckar heranfahren und wollte sein Boot auswassern, als das Gespann unterspült wurde. Nach bisherigen Ermittlungen passierte ein 85m langes und 8.50m breites Gütermotorschiff die Auswasserungsörtlichkeit zu schnell und verursachte dabei einen solchen Wellengang, dass das bereitgestellte Fahrzeuggespann vom Wellenschlag erfasst und in den Neckar gezogen wurde. Da der Trailer am Pkw angehängt war, wurde der Pkw auch wenige Meter ins Wasser gezogen.

Die sofort verständigte Feuerwehr konnte das Fahrzeuggespann am Abtreiben hindern und nach kurzer Zeit aus dem Neckar bergen. Zum Glück waren keine Personen in dem Gespann. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 EUR. Ebenso traten keine Betriebsstoffe aus, so dass auch keine Umweltgefahr bestand.

Die freiwillige Feuerwehr Offenau war mit 15 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen im Einsatz.

Während der Bergung wurde durch das zuständige Wasserschifffahrtsamt Heidelberg zwischen den Schleusen Gundelsheim und Kochendorf eine kurzfristige Schifffahrtssperre angeordnet.

Den 50jährigen Führer des Gütermotorschiffs erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Binnenschifffahrtsstraßenordnung.

Die Wasserschutzpolizeistation Heilbronn sucht zu dem Schiffsunfall unter Telefon 07131/9281-0 Zeugen. Vermutlich hat ein Ruderer, der zu der Zeit zu Berg ruderte, den Vorgang beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen.

