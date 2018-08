Polizeipräsidium Einsatz / Sucheinsatz im Bodensee - 88662 ...

Sucheinsatz im Bodensee - 88662 Überlingen/Bodenseekreis, Seebad Überlingen-West

Eine Frau fuhr am Freitag, den 17.08.2018 gegen 18:05 Uhr, auf Höhe des Seebades Überlingen-West in ca. 1 000 Meter Entfernung von der Uferlinie mit ihrem Badeboot. Der sich ebenfalls an Bord befindliche Zeuge konnte in 200 Meter Entfernung einen Schwimmer wahrnehmen, der nach erneuter Nachschau von der Wasseroberfläche verschwunden war. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen der Wasserschutzpolizei Überlingen, der DLRG, der Feuerwehr und eines Polizeihubschraubers im gesamten Suchgebiet verliefen negativ. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf einen vermissten Schwimmer und es wurde auch keine Person als vermisst gemeldet. Die Ermittlungen durch die sachbearbeitende Wasserschutzpolizei Überlingen dauern an.

