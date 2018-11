Polizeipräsidium Einsatz / Zeugen bzw. Geschädigte nach ...

Zeugen bzw. Geschädigte nach Verkehrsunfallflucht gesucht - 68169 Mannheim

Göppingen - 68169 Mannheim

Am Sonntagmorgen, gegen 07:50 Uhr, fiel einer Streife der Wasserschutzpolizei Mannheim in der Helmholtzstraße in Mannheim ein schwarzer Mercedes, C-Klasse, mit Mannheimer Kennzeichen auf, da sich an dem Fahrzeug frische Unfallspuren befanden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass sich an dem Mercedes in einer Höhe von 25 cm bis 80 cm hellblaue Farbe befand. Die 29-jährige Fahrzeughalterin äußerte gegenüber den Beamten, dass sie in den Morgenstunden in Mannheim einen Unfall hatte, wobei sie sich nicht mehr an die Unfallörtlichkeit erinnern konnte.

Da die 29-Jährige unter dem Einfluss von Drogen bzw. Alkohol stand, wurde eine Blutprobe entnommen und sie musste ihren Führerschein abgeben.

Die Wasserschutzpolizei Mannheim, Tel. 0621-1687-0, bittet um Zeugenhinweise bzw. sucht potenzielle Geschädigte.

