Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180218 - 182 ...

180218 - 182 Frankfurt-Ostend: Trickdiebe erbeuten teuren Schmuck

Frankfurt - (ne) Ein Senior aus dem Röderbergweg ist am Samstagmittag Opfer von Trickdieben geworden. Die Täter erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Der 90-jährige Senior war vor der Haustür, als ihn eine unbekannte Frau ansprach. Mit dem Vorwand einer Bekannten des Hauses eine Nachricht hinterlassen zu wollen bat sie den Senior um Unterstützung. Dieser ließ die Unbekannte in seine Wohnung und suchte für sie einen Zettel. Nun trat plötzlich eine weitere Frau in die Wohnung, welche sich als Schwester der anderen Täterin ausgab. Nun fragten beide den Senior nach einem Glas Wasser und verwickelten den 90-Jährigen in der Küche in ein Gespräch. Diesen Moment muss eine dritte Person ausgenutzt haben und die Wohnung unerkannt betreten haben. Denn als die beiden Frauen wieder verschwunden waren, fehlte der Schmuck aus dem Schlafzimmer.

Die Täterinnen wurden als etwa 165cm groß und ca. 40-50 Jahre alt beschrieben. Sie hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild und sprachen mit osteuropäischem Akzent. Eine Frau hatte dunkle lange Haare und war dunkel gekleidet.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm