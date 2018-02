Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180218 - 183 ...

180218 - 183 Frankfurt-Seckbach: Lagerhalle niedergebrannt

Frankfurt - (ne) Heute Nacht gegen 03:00 Uhr brannte eine Lagerhalle in der Friesstraße nieder. Personen sind bei dem Feuer nicht verletzt worden.

Die von verschiedenen Firmen genutzte Halle ist aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Zeugen hatten die Feuerwehr gerufen, die den Brand löschte. Die aus Stahlträgern und Mauerwerk bestehende Halle wurde durch das Feuer komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 250.000 Uhr Euro geschätzt. Noch ist nicht klar, was genau in der Halle gelagert wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 069 - 755 53111 gegeben werden.

