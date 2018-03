Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180316 - 258 ...

180316 - 258 Frankfurt-Gallus: Handtaschenraub

Frankfurt - (fue) Eine 87-jährige Frankfurterin wurde am Donnerstag, den 15. März 2018, gegen 13.10 Uhr, Opfer eines Handtaschenräubers.

Der Täter dürfte die Frau zuvor dabei beobachtet haben, wie diese in einer Bankfiliale Am Hauptbahnhof 200 EUR abgehoben hatte. Nachdem die Frau die Filiale verlassen hatte, wurde sie von dem Täter gegen die Schulter gestoßen und ins Gesicht geschlagen. Schließlich entriss der Unbekannte die Handtasche und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Mosel-/Niddastraße. Die Geschädigte musste wegen anhaltender Schmerzen in der linken Schulter mit dem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

In der schwarzen Handtasche befand sich ein schwarzes Portemonnaie mit den erwähnten 200 EUR sowie eine Krankenversichertenkarte.

Der Täter wird beschrieben als 25-29 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Schwarze, kurze Haare, bekleidet mit einem roten T-Shirt, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 entgegen.

