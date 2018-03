Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180316 - 259 ...

180316 - 259 Frankfurt-Niederursel: Drogendealer festgenommen

Frankfurt - (ka) Am Donnerstagabend fanden Polizisten in der Wohnung eines 31-Jährigen Drogen und größere Mengen Bargeld. Der Dealer wurde vorläufig festgenommen.

Ermittlungen ergaben, dass sich der 31-Jährige illegal in Deutschland aufhalten könnte. Um dies abzuklären fuhren Polizisten, gegen 21.00 Uhr zu der Wohnung des Mannes im Praunheimer Weg. Dieser ließ die Beamten bereitwillig in seine Wohnung, was sich als Fehler für ihn herausstelle. Auf einem Tisch lag Marihuana verkaufsfertig verpackt, was den Polizisten sofort auffiel. Außerdem lagen große Mengen Bargeld offen auf Schränken und Regalen. Nach diesen Feststellungen fragten die Polizisten den 31-Jährigen, ob er mit einer Durchsuchung seiner Wohnung einverstanden sei und er stimmte zu.

Die Beamten fanden insgesamt knapp 14 Gramm Marihuana, etwa 100.000 Euro Bargeld und einen verfälschten griechischen Führerschein. Der Drogendealer wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Bei den anschließenden Überprüfungen stellte sich heraus, dass er sich nicht illegal in Deutschland aufhält. Mittlerweile ist der 31-Jährige wieder auf freiem Fuß, die Ermittlungen gegen ihn dauern aber an.

