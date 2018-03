Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180329 - 0311 ...

180329 - 0311 Frankfurt-Westend/Innenstadt: Angebliches Raubopfer überfällt 18-Jährigen

Frankfurt - (ka) Nachdem er bei der Polizei anzeigte, ausgeraubt worden zu sein, stellte sich bei Ermittlungen heraus, dass der 24-Jährige selbst ein Räuber sein könnte.

Der junge Mann zeigte bei der Polizei an, dass er am 30. Januar 2018 gegen 18.00 Uhr überfallen wurde. Zwei Männer sollen ihn in der Walter-vom-Rath-Straße angegriffen und seine zwei neuen Handys (iPhone X) geraubt haben. Da seine Geschichte erhebliche Zweifel bei den Ermittlern hervorrief und der 24-Jährige keine Eigentumsnachweise für die Handys vorlegen konnten, leiteten diese Ermittlungen wegen des Verdachts der Vortäuschung einer Straftat ein.

Noch während die Ermittlungen liefen, passierte am 22. Februar 2018 folgender Vorfall in der Meisengasse:

Ein 18-Jähriger hat zuvor über das Internet ein iPhone X zum Verkauf angeboten. Er verabredete sich für die Übergabe mit dem Käufer in der Großen Bockenheimer Straße. Zusammen gingen Käufer und Verkäufer in die Meisengasse, wo die Übergabe stattfand. Allerdings musste der 18-Jährige feststellen, dass in dem Umschlag, den er bekam, kein Geld, sondern lediglich Papierschnipsel lagen. Nach dieser Feststellung bedrohte der "Käufer" ihn mit einem Messer und flüchtete mit dem Handy. Die Ermittlungen in diesem Fall führten auf die Spur des 24-jährigen angeblichen Raubopfers.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen des Vortäuschens einer Straftat und Räuberischer Erpressung ermittelt.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm