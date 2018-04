Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180401 - 0317 ...

180401 - 0317 Frankfurt-Ostend: Diebstahl von Reifen und Felgen

Frankfurt - (fue) Zwischen Donnerstag, den 29. März 2018, 17.00 Uhr und Samstag, den 31. März 2018, 08.15 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses in der Hanauer Landstraße. Von dort stehenden Fahrzeugen stahlen sie insgesamt 12 Reifen mit Felgen im Gesamtwert von mehreren tausend EUR. Die Polizei bittet Personen, die zu dem genannten Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit dem geschilderten Vorfall stehen könnten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510500 in Verbindung zu setzen.

