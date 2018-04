Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180401 - 0318 ...

180401 - 0318 Frankfurt-Sachsenhausen: Verfolgungsfahrt nach Rollerdiebstahl

Frankfurt - (fue) Am Freitag, den 30. März 2018, gegen 13.40 Uhr, fiel einer Funkstreife in der Hedderichstraße ein roter Vesparoller auf, der, mit zwei Personen besetzt, entgegengesetzt zur vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. An dem Roller war zudem ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht.

Als der Fahrer des Rollers bemerkte, dass er kontrolliert werden sollte, flüchtete er zunächst in Richtung des Diesterwegplatzes. Von dort ging die Fahrt über die Stegstraße zur Textorstraße Richtung Schweizer Straße und Oppenheimer Landstraße. Auf der Thorwaldstraße ging es dann in Richtung der Kennedyallee und von dort über die Stresemannallee zur Mörfelder Landstraße und zum Heimatring. Zum Ende führte die Fahrt noch über Unter den Platanen, Tiroler Straße zum Riedhofweg, wo der Roller an den dortigen Tennisplätzen zurückgelassen wurde. Der Fahrer, ein 14-jähriger Frankfurter und sein Sozius, ein 12-jähriger Frankfurter, konnten wenig später festgenommen werden. Der Roller war zuvor im Ostend entwendet worden.

Auf ihrer Fahrt durch Sachsenhausen missachteten sie wiederholt Rotlicht zeigende Ampelanlagen, fuhren über Gehwege und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Mehrere Fahrzeuge, darunter auch Linienbusse, mussten stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Eventuell in diesem Zusammenhang geschädigte Fahrzeugführer oder sonstige Personen werden gebeten, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510800 in Verbindung zu setzen.

