Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180401 - 0319 ...

180401 - 0319 Frankfurt-Hausen: Festnahmen nach Wohnungseinbruch

Frankfurt - (fue) Zeugen verständigten am Freitag, den 30. März 2018, gegen 21.00 Uhr, die Polizei, da sie verdächtige Geräusche von einem Balkon in der Langweidenstraße wahrnahmen. Die Zeugen konnten weiter angeben, dass sich eine Person vor dem Balkon zum "Schmierestehen" befand und die zweite Person mittels Taschenlampe die Wohnung durchsuchte. Schließlich begaben sich beide in eine leerstehende Wohnung, ebenfalls in der Langweidenstraße, wo sie auf Klingeln der Polizei auch die Tür öffneten. Auf die Herkunft des in der Wohnung aufgefundenen Schmucks (teilweise mit dem Schriftzug der Geschädigten) und der Uhren angesprochen, reagierten sie sprachlos. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Mazedonier im Alter von 31 und 25 Jahren.

