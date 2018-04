Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180401 - 0321 ...

180401 - 0321 Frankfurt-Gallus VW Golf III ausgebrannt

Frankfurt - (fue) Zeugen verständigten am Sonntag, den 01. April 2018, gegen 01.40 Uhr, die Feuerwehr über einen brennenden Pkw in der Koblenzer Straße. Das Fahrzeug, ein VW Golf III, brannte vollständig aus, von Brandstiftung ist auszugehen. An dem Wagen befand sich ein am 04. März in Pirmasens entwendetes Kennzeichen. Das Fahrzeug selbst war am 03. Januar von seiner Halterin abgemeldet worden. Nähere Informationen hierzu konnten noch nicht erlangt werden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

