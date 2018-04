Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180405 - 339 ...

180405 - 339 Frankfurt-Bornheim: Falsche Fünfziger auf der Dippemess

Frankfurt - (mc) Eine junge Frau wurde am gestrigen Mittwoch (04. April 2018) von Polizeibeamten auf der Dippemess festgenommen, nachdem sie zuvor Falschgeld in Umlauf brachte.

Gegen 17.35 Uhr begab sich die 21-jährige Frau zu einem Schausteller und bezahlte für ein Spiel mit einem falschen Fünfziger. Der gutgläubige Mann erkannte die Blüte nicht und gab ihr 45 Euro Wechselgeld. Kurz darauf versuchte sie es an einer zweiten Bude. Hier wurde der Schwindel aber erkannt und unverrichteter Dinge versuchte die mutmaßliche Betrügerin noch bei einem dritten Schausteller ihr Falschgeld an den Mann zu bringen, was auch gelang.

Kurz darauf wurde sie festgenommen. Die Beamten konnten nicht nur die knapp 90 Euro Wechselgeld beschlagnahmen. Ferner fanden sie noch weitere fünf gefälschte 50 Euro Banknoten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste die Offenbacherin wieder auf freien Fuß gesetzt werden, da keine Haftgründe vorlagen.

