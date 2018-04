Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180410 - 354 ...

180410 - 354 Frankfurt-Fechenheim: "Bankmitarbeiter" holt EC-Karte+PIN

Frankfurt - (as) Ein unbekannter Trickdieb hat am Montagnachmittag als falscher Bankmitarbeiter eine 78-jährige Frau überredet, ihre EC-Karte samt PIN auszuhändigen.

Gegen 14.45 Uhr erschien der "Bankmitarbeiter" an der Haustür in der Konstanzer Straße und gab vor, dass es auf dem Konto der betagten Rentnerin zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist. Daher brauche er die EC-Karte und die PIN, um weitere Überprüfungen durchzuführen. Im guten Glauben händigte die Seniorin beides aus. Nur wenig später hob der Trickdieb an einer nahegelegenen Sparkasse 1.000 Euro vom Konto ab.

Der falsche Banker wird als etwa 1,80 m groß, schlank und mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er sprach deutsch und soll circa 30 bis 35 Jahre alt sein.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm