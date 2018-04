Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180415 - 366 ...

180415 - 366 Frankfurt-Bockenheim: Ruhestörung eskaliert

Frankfurt - (as) Eine Ruhestörung führte in der vergangenen Nacht zum Sonntag zu einem größeren Polizeieinsatz als zunächst erwartet.

Gegen 00.40 Uhr hatten Anwohner sich über sehr laute Musik in der Fleischergasse beschwert und die Polizei angefordert. Als zwei Polizeibeamte an der zum Lärm gehörenden Wohnungstür mehrfach klingelten, schaltete der mutmaßliche Mieter hinter der noch geschlossenen Tür die Musik plötzlich aus und rief zudem durch die Tür: "Haut ab oder ich knall euch ab!". Gleichzeitig lud er, draußen deutlich hörbar, eine Waffe durch.

Die Beamten forderten Verstärkung an. Während der Anfahrt trat der mutmaßliche Täter plötzlich aus dem Haus und konnte vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde eine Druckluftwaffe in Form einer Pumpgun sichergestellt. Ferner fanden sich in der Wohnung knapp 62 Gramm Marihuana.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 40-jährige Mieter wieder auf freien Fuß.

OTS: Polizeipräsidium Frankfurt am Main newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4970.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm