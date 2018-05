Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180504 - 430 ...

180504 - 430 Frankfurt-Nordend: Fußmatte in Brand

Frankfurt - (em) Gestern (03.05.2018) wurde die Polizei auf den Plan gerufen, nachdem ein unbekannter Mann im Baumweg mehrfach vehement an eine Wohnungstür geklopft hatte und mutmaßlich eine Fußmatte in Brand gesetzt hat.

Nachmittags konnte ein Zeuge hören und sehen, wie ein Unbekannter mehrfach gegen die Wohnungstür seines Nachbars schlug und dabei lauthals rief, dass er ihm noch Geld schulden würde. Dem 54-jährigen Zeugen wurde dies zu bunt, so dass er dem Unbekannten mit der Polizei drohte. Dieser zog daraufhin von dannen. Kurz darauf musste er feststellen, dass die Fußmatte seines Nachbarn brannte. Glücklicherweise ließ sich das Feuer schnell und einfach löschen. Doch Ruhe sollte im 6. Obergeschoss des Hauses so schnell nicht einkehren. Plötzlich vernahm der 54-Jährige erneut ein lautes Klopfen gegen die Wohnungstür seines Nachbarn sowie Rufe wegen Geldforderungen an ebendiesen. Nun reichte es ihm und er alarmierte umgehend die Polizei.

Diese nahm den 29-Jährigen vorerst mit, da der Verdacht im Raum stand, dass er die Fußmatte in Brand gesetzt haben könnte. Der Tatverdächtige zeigte sich damit nicht einverstanden und wehrte sich mit aller Kraft dagegen, indem er die Beamten mehrfach trat.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-jährige Mann wieder entlassen. Inwieweit er für die Brandlegung verantwortlich ist, ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

