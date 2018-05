Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180510 - 460 Bundesautobahn ...

180510 - 460 Bundesautobahn BAB A66: Motorradfahrer gestürzt

Frankfurt - (ka) Am frühen Mittwochabend stürzte ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der A66 und verletzte sich schwer.

Der junge Mann war gegen 19.00 Uhr mit einem Motorrad auf der A66 in Richtung Frankfurt unterwegs. Am Autobahndreieck Kriftel teilt sich die Autobahn wegen einer Baustelle in zwei linke Spuren, eine rechte Einzelfahrspur und die Abfahrtsspur auf die B40 in Richtung Flughafen. Der 23-Jährige fuhr zunächst auf der mittleren Spur, wechselte aber kurzentschlossen und unmittelbar vor der Baustelle nach rechts auf die Einzelfahrspur. Dabei fuhr er gegen die Warntafel der Baustelle und wurde von seinem Motorrad geschleudert.

Der Motorradfahrer klagte über Schmerzen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Andere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall involviert.

Die A66 war kurzzeitig nur auf der linken Spur befahrbar. Die Abfahrtsspur zur B40 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt und konnte um 20.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

