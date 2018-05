Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180524 - 517 ...

180524 - 517 Frankfurt-Bahnhofsviertel/Innenstadt: Fahrraddieb und Fahrradabnehmer erwischt

Frankfurt - (em) Gestern (23.05.2018) hat ein 48-jähriger Mann ein hochwertiges Fahrrad gestohlen und dieses kurz darauf an einen 41-Jährigen verkauft. Zwischenzeitlich hat die Polizei das Fahrrad sichergestellt.

Gegen 07.00 Uhr morgens traf eine Polizeistreife in der Moselstraße auf einen 41-jährigen Mann, welcher mit einem hochwertigen Fahrrad die Straße entlang fuhr. Auf Nachfrage gab er an, dieses Fahrrad erst gerade eben für 20 Euro erworben zu haben. Den Verkäufer kenne er. Diesen trafen die Beamten schließlich in der Elbestraße an. Der 48-jährige Mann gab sofort zu, dass Fahrrad verkauft zu haben. Er habe es nachts gegen 02.00 Uhr in der Nähe der Alten Oper entdeckt. Da es nicht gesichert gewesen sei, habe er es mitgenommen.

Die Polizei stellte das weiße Fahrrad der Marke "Bulls" sicher und ermittelt nun gegen die beiden Männer. Diese wurden nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

