Polizeipräsidium Frankfurt am Main / 180524 - 518 ...

180524 - 518 Frankfurt-Sachsenhausen: Stadt Frankfurt am Main und Frankfurter Polizei führen gemeinsam Gaststättenkontrollen durch und entdecken verheerende Mängel

Frankfurt - (em) In der vergangenen Nacht (23.-24.05.2018) haben die Stadtpolizei und das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt am Main sowie die Polizei Frankfurt gemeinsam Gaststätten im Kneipenviertel in Sachsenhausen genauer unter die Lupe genommen. Zum Teil mussten Lokale geschlossen werden. Insgesamt wurden 16 Gaststätten kontrolliert.

Gegen 19.30 Uhr begannen die Kontrollen und dauerten bis 01.30 Uhr an. In den Straßen Färberstraße, Frankensteiner Straße, Große Rittergasse, Klappergasse, Kleine Rittergasse, Paradiesgasse und Wallstraße stellten die Kontrolleure und Polizisten unterschiedlichste Verstöße fest. Während einige Lokale Geldspielgeräte aufgestellt hatten, deren Zulassungen abgelaufen waren, wiesen andere Schädlingsbefall und gravierenden Hygienemängel auf. Zum Teil wurden Geldbeutel aufgefunden, welche vor Monaten bei der Polizei als gestohlen gemeldet worden waren.

Während die nicht mehr zugelassenen Geräte sichergestellt und versiegelt wurden, wurden zwei Lokale wegen Hygienemängel und Ungezieferbefalls geschlossen. Eines dieser beiden war zudem stark vermüllt und verdreckt. An einen Ausschank wäre hier nicht mehr zu denken gewesen.

Zudem traf die Polizei auf einen 43-jährigen Mann, gegen den ein Haftbefehl bestand. Dieser wurde festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Auffällig waren zudem einige Falschparker. Sie hatten ihre Fahrzeuge im Halteverbot abgestellt und hielten sich anschließend geschlossen in einem Lokal in der Färberstraße auf. Die Herren dürfen allesamt für diese Ordnungswidrigkeit aufkommen.

Glücklicherweise gab es auch Gaststätten, bei denen kaum oder keine Mängel festzustellen waren.

Das Ergebnis der Kontrollen zeigt, wie wichtig diese sind. Daher werden die Behörden auch zukünftig gemeinsam Gaststättenkontrollen durchführen; für die Sicherheit und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger.

